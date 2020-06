Temptation Island 2020, il primo video: dal 2 luglio su Canale 5. Le coppie vip e nip

27 giugno 2020 a

Primo video per Temptation Island 2020. Immagini che annunciano il conto alla rovescia della trasmissione di Canale 5. "Ho un video per voi" viene annunciato nella didascalia che presenta il video postato nella pagina Instagram del programma che parte il 2 luglio.

Nel viaggio dei sentimenti ci sono sei coppie miste tra vip e nip. Ecco le coppie che sono state annunciate.

Antonella Elia e Pietro Dalle Piane.

Sono finiti più volte al centro del gossip. Lui è più giovane e ha più volte dichiarato di aver perso la testa per la showgirl. In molti ricorderanno i lunghi baci appassionati nella casa più spiata d'Italia e qualche scenata di gelosia.

Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso.

Lei è un'ex Miss Italia, lui è un ex calciatore. Sulla loro storia Manila ha dichiarato: «Io non credevo più nell’amore. Lorenzo è stato veramente bravo nell’avere la pazienza e la determinazione per farmi credere che è possibile reinnamorarsi. Temptation potrebbe illuminarci. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa, alla fine…»

Valeria e Ciavy

Sono la prima coppia non famosa. Lui ha 35 anni e lei 27. Nel video di presentazione dicono di stare insieme da quattro anni e che hanno da sempre problemi con la loro libertà: Valeria afferma che il ragazzo «vuole la sua libertà però mi priva della mia». Lui, invece, ha esplicitamente affermato di voler partecipare a Temptation per capire se davvero innamorato di lei: «Le tentazioni qui sono tante quindi potrei sbagliare».

Annamaria e Antonio

La quarta coppia è formata da Annamaria e Antonio. Anche qui c'è una differenza d'età: lei ha 43 anni e lui 33. Nel video di presentazione Antonio afferma di amare molto le donne. Hanno deciso di vivere l’esperienza del reality perché lui ha fatto dei piccoli errori in passato e Annamaria lo ha puntualmente perdonato per paura di restare da sola. Antonio vuole dimostrare di meritare la sua fiducia.

Anna e Andrea

La quinta coppia è formata da Anna e Andrea, lei ha 37 anni e lui 27. La differenza d'età e di prospettive comincia a farsi sentire. Andrea vorrebbe andare a vivere insieme ad Anna ma è spaventato dai mille progetti di vita della sua ragazza. Annamaria, infatti, vorrebbe sposarsi e avere dei figli. Vuole capire se sta perdendo tempo.

Sofia e Alessandro

La sesta e ultima copia della nuova edizione di Temptation island è composta da Sofia e Alessandro. Stanno insieme da quattro anni e mezzo e hanno vissuto dei "tira e molla". Sofia spera che questa esperienza le possa essere utile per capire se è il loro rapporto può funzionare.