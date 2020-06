Made in Sud cambia giorno, terza puntata su Rai 2 lunedì 29 giugno 2020 per evitare la serie A

27 giugno 2020 a

Cambia ancora giorno di messa in onda. Parliamo della seguitissima trasmissione Made in Sud. Dopo la prima puntata andata in onda al martedì sera e la seconda spostata al giovedì, la terza puntata dello show di comici del sud condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta verrà trasmessa lunedì 29 giugno 2020.

Lunedì sarà il giorno di pausa tra la fine della 28esima e l'inizio della 29esima giornata del campionato di calcio di serie A che prenderà il via martedì 30 giugno. A dare notizia dello spostamento della trasmissione è stata proprio Rai2 attraverso i suoi canali social ufficiali.