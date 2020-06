De Martino, Belen è già archiviata. Ora è conteso da una ballerina di Made in Sud e una influencer

27 giugno 2020 a

Belen Rodriguez sembra già archiviata. Stando infatti alle ultime voci di gossip, Stefano De Martino sarebbe già alla ricerca di nuove storie, deludendo così chi spera ancora in un ritorno di fiamma con la showgirl argentina. Il conduttore di Made in Sud infatti è intenzionato a lasciarsi alle spalle la storia con la moglie e secondo "Giornalettismo" è già conteso da due donne. Si tratterebbe di una ballerina riccia di Made in Sud e di una giovane influencer di nome Sara che ricorda in qualche modo l'attuale moglie di Stefano.

Diaco e Magalli concordano a Io e te: "E' simpatico e sa improvvisare, De Martino farà carriera"

Insomma, il buon De Martino non è certo tipo da scoraggiarsi per una crisi d'amore e ora si trova a scegliere tra due pretendenti. Difficile saperne di più, anche perché il ballerino ex Amici da sempre è molto geloso della sua privacy e forse, dopo Belen, vorrebbe stare un po' lontano dai riflettori del gossip. La missione tuttavia non pare così agevole.