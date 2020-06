Eleonora Boi in pieno stile Usa, lady Gallinari su Instagram con look sportivo e sexy

27 giugno 2020 a

Continua la vita statunitense per Eleonora Boi, che sembra essersi ambientata davvero alla grande in Oklahoma, dove gioca il suo compagno, il cestista Nba Danilo Gallinari. La nota giornalista Mediaset, che spesso e volentieri posta sui social i momenti più significativa della sua vita negli Stati Uniti, stavolta ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è immortalata in "casual style", molto utilizzato nella zona.

Eleonora Boi mostra così un look allo stesso tempo sportivo e sexy. Intanto Gallinari si sta preparando alla ripartenza della Nba con i suoi Oklahoma City Thunder, che puntano decisi a farsi valere anche ai play off.