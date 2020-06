Mara Venier, desiderio per Domenica In: "Per il prossimo anno voglio Stefano De Martino"

27 giugno 2020 a

Mara Venier si prepara a lasciare la televisione. La conduttrice di Domenica In lo ha annunciato in una intervista a Il Messaggero cui comunica il desiderio di dedicarsi maggiormente ai suoi affetti. "Credo che finirò con Domenica In e poi arrivederci”, dice Zia Mara. “Ma quanto volete farmi lavorare? Io la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno e mi basta. Alla faccia di chi mi aveva mandata via dicendo che ero vecchia”.

La conduttrice rivela il desiderio per la prossima edizione di Domenica In: essere affiancata da Stefano De Martino. “Avevo pensato di rifare il gruppone come le mie prime edizioni”, rivela la presentatrice comunicando l’inizio dei lavori in vista della prossima stagione del programma. “La prossima settimana cominciamo le riunioni, qui a casa mia. Non ho ancora le idee chiare, anche se una cosa l’ho capita: il format sono io. Mi piacerebbe avere dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò le interviste. Un nome? Stefano De Martino, una vera rivelazione. Lui lo voglio”.