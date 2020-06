Domenica In, ospiti e anticipazioni del 28 giugno 2020. Ultima puntata per Mara Venier

27 giugno 2020 a

a

a

Ultima puntata per «Domenica In», domenica 28 giugno 2020 alle 14 su Rai1.

Mara Venier avrà come protagonisti tanti amici ed ospiti: Romina Power interverrà in studio per presentare il suo ultimo singolo «Una canzone complice», accompagnata da un video girato nei dintorni di Cellino San Marco. Loretta Goggi sarà protagonista di un’intervista con Mara Venier nella quale ripercorrerà alcune tappe importanti della sua carriera. Roby Facchinetti, in collegamento da Bergamo, racconterà questo lungo periodo di quarantena vissuto in una delle città più colpite dal coronavirus e del successo della sua canzone «Rinascerò, rinascerai», diventata un vero e proprio inno di speranza e di rinascita. Jerry Calà sarà in collegamento da Verona, per presentare la sua nuova hit dell’estate «Un metro indietro». Fabio Rovazzi e il cast di «Made in Sud» si collegheranno per salutare Mara

Mara Venier racconta la caduta dalle scale di casa: "Ho battuto anche la testa". Frattura al piede



Venier, così come Monica Marangoni, conduttrice del programma «L’Italia con voi», saluterà il pubblico di «Domenica In» e i tanti connazionali all’estero che ci seguono attraverso Rai Italia. Andrea Sannino si esibirà con la sua canzone di successo «Abbracciame». Per lo spazio legato all’informazione sulla Fase3 e i dati sulla diffusione del contagio in Italia e nel mondo, saranno in collegamento il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico, e Giovanna Botteri, giornalista e inviata Rai a Pechino.