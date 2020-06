Tv Talk con Massimo Bernardini su Rai3 anticipazioni e ospiti di oggi sabato 27 giugno 2020

27 giugno 2020 a

Ecco gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk, la trasmissione in onda oggi, sabato 27 giugno 2020 su Rai 3 alle ore 15.

Dallo scorso 23 maggio, superata l’emergenza Coronavirus che ha stravolto i palinsesti tv, è tornato in onda su Rai 3 questo programma che parla di televisione con chi la fa e con chi la guarda. In studio Massimo Bernardini con la sua squadra di cui fanno parte, tra gli altri, Cinzia Bacone e Silvia Motta. Tra gli ospiti della puntata del 27 giugno: Flavio Insinna, Alessandro Borghese, Andrea Delogu, Nicola Porro, Marcello Masi, Maria Cuffaro, Riccardo Bocca, Maria Volpe, il Professor Giorgio Simonelli.