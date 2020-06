Verissimo su Canale 5 di oggi sabato 27 giugno 2020, anticipazioni e ospiti. C'è Elettra Lamborghini

27 giugno 2020 a

a

a

Anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo di oggi, sabato 27 giugno, alle ore 16.00, su Canale 5. Si tratta dell'ultimo appuntamento con Verissimo – le storie,. I

In anteprima assoluta solo per Verissimo, come sigla iniziale, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini presenteranno il loro brano estivo La isla, targato Takagi & Ketra, che si candida ad essere uno dei tormentoni dell’estate. Tra i videomessaggi proposti questo sabato: Sergio Sylvestre risponde alle polemiche sulla sua interpretazione dell’inno nazionale in occasione della finale di Coppa Italia. Inoltre, in rappresentanza del mondo musicale Rudy Zerbi, Baby K e Irama parlano delle difficoltà che sta vivendo il settore. E ancora, dalla Sardegna Filippo Bisciglia racconta come sarà la nuova edizione di Temptation Island. I telespettatori potranno rivedere le interviste di Silvia Toffanin a Federica Panicucci, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Renzo Arbore e Giulia Michelin.