Stasera in tv 27 giugno, notte hot su Cielo con "Le più grandi pornostar di tutti i tempi"

Come di consueto la seconda serata di Cielo, canale 26 del digitale terrestre, regala programmi dal sapore piccante. A partire dalle 23,15 per il genere XXX infatti andrà in onda il documentario dal titolo "Le più grandi pornostar di tutti i tempi", in cui si ripercorrono gli esordi delle protagoniste dell'industria cinematografica a luci rosse degli ultimi 50 anni fino all'apice delle loro carriere. Tra queste la più famosa, affascinante e discussa, vale a dire Moana Pozzi, capace nel corso della sua vita di attirare l'attenzione anche del mondo dello spettacolo convenzionale. La serata hardcore prosegue alle ore 1 con il docufilm su Larry Flint, il re dello scandalo.