Stasera in tv sabato 27 giugno 2020, programmi e film. Cosa vedere: da Ciao Darwin a I soliti Ignoti

Cosa vedere stasera in tv, in prima serata. L'offerta televisiva di sabato 27 giugno 2020 è piuttosto ampia per chi resta in casa. Ecco una piccola guida ai film e ai programmi che vengono proposti dalle varie reti. Va in onda la seconda puntata di "20 anni che siamo italiani" su Rai Uno, Su Canale 5 appuntamento con "Ciao Darwin 7": sfida "Italiani" contro "Stranieri" e Madre Natura è Paola di Benedetto.

Largo poi al film thriller "Matrimonio rosso sangue"su Rai Due, il film commedia "I soliti ignoti" su Rai Tre, il film drammatico "Tristano e Isotta" su Rai Movie e il film fantastico "Un ponte per Terabithia" su Italia Uno.

Nel dettaglio il riepilogo dell'offerta.

Rai Uno 21:25 – 20 anni che siamo italiani (Show musicale)

Rai Due 21:05 – Matrimonio rosso sangue (Film thriller)

Rai Tre 21:25 – I soliti ignoti (Film commedia)

Rai Movie 21:10 – Tristano e Isotta (Film drammatico)

Rete 4 21:27 – Una vita (Serie tv)

Canale 5 21:20 – Ciao Darwin 7 (Game Show)

Italia Uno 21:20 – Un ponte per Terabithia (Film d'azione/fantastico)

La5 21:10 – Inga Lindstrom: Rasmus e Johanna (Film sentimentale)

La7 21:15 – This changes everything (Film documentario)

TV8 21:30 – Showgirls (Film drammatico)

Nomi Malone è una giovane e bella ballerina decisa ad ottenere successo ad ogni costo. Arrivata a Las Vegas, viene ospitata da Molly, costumista allo Stardust, uno tra i più famosi casinò della città. Tra relazioni segrete e rivalità, Nomi capirà ben presto quanto sia alto il prezzo del successo.