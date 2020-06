Stasera in tv 27 giugno, su Tv8 c'è Showgirls: film scandalo con la sexy Elisabeth Barkley

27 giugno 2020 a

In prima serata su Tv8 stasera sabato 27 giugno un film che fece scandalo in occasione della sua uscita nel 1995, per le scene numerose di sesso e nudo. Si tratta di "Showgirls", il film con protagonista la sexy Elisabeth Barkley, attrice esplosa qualche anno prima con la sit com "Bayside School". La trama è incentrata su Nomi Malone, giovane e bella ballerina decisa ad ottenere successo ad ogni costo. Arrivata a Las Vegas, viene ospitata da Molly, costumista allo Stardust, uno tra i più famosi casinò della città. Tra relazioni segrete e rivalità, Nomi capirà ben presto quanto sia alto il prezzo del successo. Il film non ebbe a dir la verità un gran successo al botteghino, ma il clamore mediatico lo tenne al centro dei dibattiti per diverse settimane. Appuntamento dalle 21,25 su Tv8.