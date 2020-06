Stasera in tv 27 giugno, su Rai3 "I soliti ignoti", il capolavoro di Monicelli con Mastroianni e Gassman

27 giugno 2020 a

Grande cinema in prima serata su Rai3. A partire dalle 21,25 infatti andrà in onda "I soliti ignoti", un vero e proprio capolavoro del maestro Mario Monicelli, con protagonisti, tra gli altri, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Uno scalcagnato gruppo di ladri tenta di organizzare un colpo in un banco dei pegni romano, ma il piano non va come previsto. Caposaldo della commedia all’italiana, candidato all’Oscar 1959. Una pietra miliare del cinema del nostro Paese, che vede tra gli attori presenti anche il grande Totò. Per Mario Monicelli uno dei tanti successi in carriera, caratterizzati da film commedia in cui ha esaltato vizi e virtù degli italiani.