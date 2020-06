Stasera in tv 27 giugno, su Rai1 è "20 anni che siamo italiani" con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio

27 giugno 2020 a

Continuano le repliche su Rai1 dello show condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio intitolato "20 anni che siamo italiani". Si tratta di uno spettacolo incentrato particolarmente sulla musica e le canzoni interpretate dal cantante napoletano che si cimenta nei suoi brani di successo intervallati da altri pezzi con ospiti del panorama musicale nazionale e non solo. Con lui c'è la verve della showgirl spagnola, capace con la sua ironia di dare ancora più ritmo alla trasmissione. Tra gli ospiti della puntata Flavio Insinna, Emma Marrone, Ficarra e Picone, Michele Placido, Marco Masini e altri nomi del mondo dello spettacolo e della musica. Un programma che celebra il ventennale in pratica del successo dei due artisti, in una sorta di omaggio alla carriera e allo stesso tempo la sperimentazione di una nuova coppia nello spettacolo che ha dimostrato una grande intesa anche in uno show di prima serata su Rai1. Appuntamento dalle 21,25.