Paola Di Benedetto Madre Natura di Ciao Darwin in replica sabato 27 giugno 2020: rivediamola nel video

Rivedremo Paola Di Benedetto, Madre Natura nella sesta puntata Ciao Darwin 7 in replica stasera sabato 27 giugno 2020 in prima serata dalle 21.40 su Canale 5. Paola ha vinto l'ultima edizione del Grande Fratello vip. Nel 2016 è scesa dalla scalinata di Ciao Darwin,



Nata a Vicenza l'8 gennaio 1995, Paola lavora come conduttrice per emittenti locali e modella, partecipando a numerosi concorsi di bellezza. Dopo Ciao Darwin, entra nel cast di ballerine di Colorado e nel 2018 partecipa a L'Isola dei famosi, rendendosi protagonista anche per la relazione con Francesco Monte. Dopo aver lavorato come opinionista a Mai Dire Talk, e anche per Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, nel 2020 è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, e ne diventa vincitrice l'8 aprile 2020, decidendo di destinare il montepremi di 100mila euro a Mediafriends per l'emergenza coronavirus.

Influencer da 1.6 milioni di follower su Instagram, dal 2018 è fidanzata con il cantante Federico Rossi del duo Benji & Fede, e dopo una crisi di alcuni mesi, i due sono tornati insieme e Federico l'ha sostenuta durante le settimane di reclusione nella casa del GF Vip, dedicandole anche una canzone.