Stasera in tv sabato 27 giugno 2020, Ciao Darwin su Canale 5: Italiani contro Stranieri

Oggi, sabato 27 giugno 2020, in prima serata su Canale 5, torna in replica l'appuntamento con la settima edizione di Ciao Darwin. Un programma campione di ascolti. La sfida della settimana dell'esilarante programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è tra "Italiani" contro "Stranieri".

Le due categorie si misureranno, come sempre, in una serie di sfide in cui non mancherà il divertimento. A capitanare le squadre, rispettivamente, la Miss di Avanti un altro Claudia Ruggeri e la showgirl Justine Mattera. Per il ruolo di Madre Natura troviamo la Paola di Benedetto, fresca vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.