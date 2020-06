Lucia Javorcekova manda in tilt i suoi fan. Scatto supersexy per la "mozzarellona"

26 giugno 2020 a

Scatto mozzafiato per Lucia Javorcekova, conosciuta in Italia come la "mozzarellona", per via del soprannome che gli avevano riservato "Le Iene". Stavolta la modella slovacca lascia i suoi followers davvero di stucco con un vestitino bianco e un "vedo-non vedo" da far impazzire i fan. E in questo modo Lucia Javorcekova torna ad alzare la temperatura sui social con una immagine supersexy. “Ovunque tu vada, lascia una piccola scintilla”, ha scritto la modella e influencer slovacca.

In Italia Lucia è diventata nota qualche anno fa per via di una campagna social piccante in cui per gioco (ma neanche tanto) la si invitava a far vedere le sue forme in maniera ben più ardita del lecito. Da qui l'hashtag #escile. Hashtag al quale lei rispondeva sempre in modo ironico, non disdegnando comunque scatti davvero hot.