Cesare Cremonini a E poi c'è Cattelan: "Chiamo la mia colf come voglio, la pago"

“Ho pensato alla mia donna delle pulizie che si chiama Emilia. Non è vero non si chiama Emilia. Lei è moldava e io ho preteso, in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Io voglio chiamare anche mia figlia Emilia. Ognuno dovrebbe chiamare le persone come crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e quindi possono far cambiare il loro nome". Così Cesare Cremonini durante l’ultima puntata di "E poi c’è Cattelan", andata in onda il 23 giugno ma che soltanto oggi, venerdì 26 giugno, ha scatenato una feroce polemica sul web. La frase del cantautore bolognese ha fatto storcere il naso a parecchi spettatori che lo hanno accusato di razzismo. In realtà quella di Cremonini sembrava una battuta, detta forse con troppa leggerezza. E così con il passare delle ore si è assistito a tutte le precisazioni del caso. E' intervenuta la stessa colf: "a chiacchierata che Cremonini si è lasciato ad andare ad una rivelazione che ha fatto inizialmente storcere il naso ai telespettatori, scatenando poi una forte polemica. Il cantautore, ridendo, ha dichiarato: “Che cattiveria, io sono stata fiera”, afferma Emilia. "Ti voglio un bene dell’anima. Non vi preoccupate, noi ci amiamo”, ha concluso la colf, chiudendo definitivamente (forse) la discussione.