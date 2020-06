Elettra Lamborghini senza peli sulla lingua: "Mi piace tanto la puzza di m****"

26 giugno 2020 a

a

a

"Fin da quando ero piccolina a me la puzza di m**** piace proprio tanto. Elettra Lamborghini torna a colpire con alcune stories su Instagram davvero provocatorie. Non è la prima volta che la cantante si rende protagonista per qualche affermazione fatta sul web, Questa volta l’occasione è stata una passeggiata in campagna ed Elettra non si è fatta pregare. Si è allenata passeggiando in un luogo immerso nella natura, poi ha avuto un gradito incontro: quello con le vacche.

È proprio da qui che è partita con la teoria dell'odore di sterco sua grande passione fin da bambina. "Ragazzi sto andando a trovare le mie amiche vacche, qui lungo un sentiero dove vado spesso a camminare, e stavo pensando che fin da quando ero piccolina a me la puzza di me**a piace proprio tanto“, ha ammesso la cantante di "Pem Pem". Senza peli sulla lingua, Elettra Lamborghini infatti continua : “Proprio la puzza di vacca, di cavallo. Non c’è niente di più bello. Voi che non siete cavallari dovreste provarla. A me piace davvero ragazzi”. Insomma, Elettra Lamborghini nel bene o nel male non passa mai inosservata.