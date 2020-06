Vis a Vis El Oasis: si avvicina il debutto dello spin-off in Europa. Su Netflix dal 31 luglio?

Asia Colurn 26 giugno 2020 a

Si avvicina il momento del debutto di Vis a Vis El Oasis su Netflix: probabilmente sarà disponibile dal 31 luglio, data scelto per il lancio in tutto il mondo dello spin-off della serie di Ivan Escobar dopo la recente conclusione in Spagna. In molte piattaforme sudamericane - tra cui Messico e Brasile - la nuova serie tv spagnola è già in catalogo proprio per l'ultimo giorno di luglio.sicuramente l’esordio di Vis a Vis su Netflix non tarderà ad arrivare, magari entro la fine dell’estate come avvenuto per le precedenti stagioni lo scorso anno. In ogni modo entro la fine dell'estate sarà in Europa, d’altronde era stato lo stesso Ivan Escobar a confermare la distribuzione mondiale prevista per gli otto episodi in cui Macarena e Zulema affrontano una nuova vita criminale.

Rispetto alla serie "madre" sono stati tagliati due personaggi: Fabio Martínez, l’agente di polizia penitenziaria interpretato da Roberto Enríquez, e Estefanía Kabila - interpretata da Berta Vázquez - soprannominata Riccia, una delle detenute che ha affrontato la reclusione insieme alle due protagoniste, durante il corso della serie originale.