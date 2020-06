Chiara Ferragni prova il balletto, errori in serie: riuscirà a imparare la coreografia? | Video

26 giugno 2020 a

a

a

"Cercando di imparare la coreografia del mio debutto nel mondo della musica". Lo scrive Chiara Ferragni pubblicando sul suo profilo Instagram un video in cui mostra quelli che sono i palesi tentativi di mandare a memoria i movimenti dei passi di "Non mi basta più", brano realizzato da Baby K con proprio con la complicità dell'influencer.

Chiara Ferragni stupisce ancora, su Instagram quasi nudo integrale con un vestito mozzafiato

Almeno questo è quanto si evince dal filmato che mostra Chiara mentre prova e riprova, non senza commettere errori. Intanto il pezzo viene proposto sempre più di frequente dalle radio e si propone come uno dei tormentoni estivi, anche se nel frattempo cresce l'attesa per La Isla, la nuova canzone di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri.