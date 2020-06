Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, lunedì arriva La Isla: "Siete carichi?"

26 giugno 2020 a

a

a

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, conto alla rovescia per il nuovo singolo. La Isla sarà disponibile a partire da lunedì 29 giugno. E' stata la stessa regina del twerking a ricordare ancora una volta l'uscita del singolo dell'estate sul suo profilo Instagram, seguito ormai da quasi sei milioni di follower. "Allora siete carichi per lunedí?! - scrive - Manca pocoooo sará un estate mooolto calda #LaIsla é lontana, che importa seeee". Ovviamente c'è grande attesa per il nuovo brano tra i fan e i follower dell'ereditiera che da giorni insiste sul suo lavoro che si annuncia come una delle colonne sonore delle prossime afose settimane.