Lady Cassano sempre più selvaggia, bikini striminzito e lato B in bella vista

26 giugno 2020 a

a

a

Lady Cassano ancora scatenata sui social. Carolina Marcialis incanta ancora su Instagram, mostrando un fisico davvero invidiabile. La moglie dell’ex centravanti di Bari, Roma, Milan e Samp, è ormai diventata un’icona sui social con i suoi allenamenti e con la sua attività fisica.

Nell’ultimo scatto ha deciso di diventare selvaggia, postando uno scatto in bikini davvero da urlo: fisico e lato B mozzafiato in bella vista. Per la gioia dei suoi followers… E dello stesso Cassano, che nei giorni scorsi si era lasciato andare a una battuta sui suoi addominali: "Ho visto che Carolina ne ha tanti, io non sapevo neanche servissero".