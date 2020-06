Lorella Cuccarini lascia La vita in Diretta, l'addio prima dell'ultima puntata è contro Matano: "Falso, maschilista, ego sfrenato"

26 giugno 2020 a

Oggi, venerdì 26 giugno 2020, va in onda l’ultima puntata su Rai1 de La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini alla conduzione. Lorella Cuccarini si è sfogata con il collega Matano con il quale il rapporto non è mai stato idilliaco. “Di programmi ne ho fatti tanti - ha scritto in una lettera inviati ai colleghi e poi trapelata -, ma una macchina infernale come questa non l’avevo mai guidata”.



Poi il riferimento a Matano, mai nominato in maniera esplicita: “C’è una prima volta a cui non ero preparata, il confronto con l’ego sfrenato e con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Un maschilismo esercitato più o meno sottilmente, ma costantemente e con determinazione. Talvolta alternato a mai credute dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi”. Nonostante tutto, la Cuccarini si ritiene fortunata per due motivi: “Ho avuto in questi mesi il privilegio di poter fare vero servizio pubblico e perché, in tutta la mia vita, ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni. Niente al confronto di molte donne che hanno sperimentato questa realtà fin da subito senza neppure avere la forza di opporsi o di parlarne”.