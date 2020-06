Diletta Leotta posta il suo nuovo look: boccoli e biondo platino. E arriva una pioggia di like

26 giugno 2020 a

a

a

Un'altra pioggia di like per Diletta Leotta. La sexy conduttrice sportiva ha mostrato ai suoi fan il suo nuovo look, con boccoli e un biondo platino. Ovviamente i suoi followers hanno risposto con entusiasmo, dimostrando un apprezzamento sempre più convinto per la bella Diletta. La giornalista e conduttrice ha ripreso su Dazn i collegamenti da bordo campo e nell'ultimo turno, mercoledì 24 giugno, ha raccontato pre partita, intervallo e post gara da San Siro per Inter-Sassuolo. Ora un altro tipo di collegamento, con un sondaggio per il suo nuovo colore di capelli.