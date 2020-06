Ascolti tv giovedì 25 giugno 2020, vince Ra1 con Che Dio ci aiuti 5 ma Made in Sud fa un bel risultato

26 giugno 2020 a

Ascolti tv di giovedì 25 giugno 2020. La gara è stata vinta da Rai1 con la replica di "Che Dio ci Aiuti 5″: 2.277.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Il secondo programma più visto è su Canale 5: la replica di "Tu si que Vales" ha conquistato il 14.7% di share con 2.136.000 spettatori netti. La seconda puntata di "Made in Sud" è stata seguita da 1.654.000 spettatori pari al 9% di share.

"L'Incredibile Hulk", in onda su Italia1, è la scelta di 1.187.000 spettatori per il 6% di share. "Chernobyl" su La7, è 1.130.000 spettatori netti per il 5.7% di share. "Dritto e Rovescio", in onda su Rete4, è stato visto da 1.113.000 spettatori netti per il 6.8% di share. "Kilimangiaro: Ogni cosa è illuminata" con Camila Raznovich su Rai3 è stato visto da 659.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. "Destinazione Matrimonio", in onda su Tv8, è stato visto da 433.000 spettatori per il 2.1% di share. "Tutta la Verità" in onda sul Nove ha catturato l’attenzione di 368.000 spettatori per l'1.8% di share.