In seconda serata stasera in tv, 26 giugno, il documentario "Jacques Cousteau: Mio padre, il capitano"

26 giugno 2020 a

a

a

In seconda serata stasera in tv, 26 giugno, va in onda il film "Jacques Cousteau: Mio padre, il capitano" (Canale 5 ore 23,35).

In seconda serata stasera in tv, 26 giugno, "Una notte con la regina"

Si tratta di un documentario, americano, del 2011,in cui si ripercorre la straordinaria storia d'amore per l'oceano del famoso esploratore grazie alle testimonianze dei famigliari, degli amici e di chi lo ha conosciuto. Sono passati infatti 110 anni dalla nascita e 23 dalla morte di uno dei miti della navigazione francese e mondiale. Mediaset ne ripropone uno dei documentari più riusciti sul personaggio.