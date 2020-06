Alberto Sordi stasera in tv, 26 giugno, con "Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata"

26 giugno 2020 a

Stasera in tv, 26 giugno", va in onda il film "Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata" con Alberto Sordi. Pellicola del 1971, regia di Luigi Zampa, nel cast ci sono anche Claudia Cardinale, Riccardo Garrone e Corrado Olmi,

La trama: Amedeo Battipaglia, italiano ormai non piu' giovane emigrato in Australia, decide che e' arrivato il momento di accasarsi e, ritenendo le australiane troppo emancipate per i suoi gusti, fa venire dall'Italia Carmela. Il fatto che lui non sia bello, anzi soffra di epilessia, e che lei non sia illibata, anzi sia un'ex prostituta, non impedisce ai due, dopo diverse vicissitudini, di convolare a felici nozze.