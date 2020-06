Stasera in tv, 26 giugno, su Iris va in onda il film "Cena tra amici"

26 giugno 2020 a

Stasera in tv, 26 giugno, il film "Cena tra amici" (Iris, ore 21). Pellicola franco-belga del 2012, la regia è di De La Patelli e Delaporte, nel cast ci sono Patrick Bruel, Vale'rie Benguigui, Charles Berling, Guillaume De Tonquedec, Judith El Zein, FranÇoise Fabian, Yaniss Lespert.

Stasera in tv, 26 giugno, il film "Transformers 4 - L'era dell'estinzione". Su Italia1

La trama: Vincent, un brillante quarantenne che sta per diventare per la prima volta padre, e' invitato a cena nel caratteristico appartamento della sorella Elisabeth e del cognato Pierre. Alla serata partecipa anche Claude, il suo caro vecchio amico di infanzia. Nell'attesa che anche la compagna Anna, costantemente in ritardo, si unisca alla loro compagnia, Vincent viene sottoposto a un fuoco di domande sull'imminente paternita' ma, quando rivela il nome del futuro nascituro, in famiglia si scatena un putiferio dalle inattese conseguenze.