Laura Chiatti e Marco Bocci bloccati in ascensore: il video. Tirati fuori dopo 30 minuti

26 giugno 2020 a

a

a

Disavventura per gli attori umbria Laura Chiatti e Marco Bocci. Hanno postato un video, in cui la coppia e i loro piccoli sono rimasti bloccati in ascensore insieme ad altre tre persone per ben 30 minuti.

Cinque adulti e due bambini in uno spazio particolarmente ristretto. Un’esperienza non particolarmente piacevole per l’attrice, che nella didascalia del suo video ha ringraziato i Vigili del Fuoco per averli ‘liberati’ e ha dedicato un pensiero a tutte le persone che, come lei, soffrono di attacchi di panico: “Si possono superare”, ha scritto. Nel video pubblicato è Marco Bocci a riprendere la scena, mentre l’attrice è inginocchiata insieme al piccolo Enea e cerca di prendere aria dalla fessura tra le porte dell’ascensore, mantenendo la calma.