Stasera in tv, 26 giugno, su Canale 5 il film "27 volte in bianco"

26 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv, 26 giugno, va in onda il film "27 volte in bianco" (Canale 5, ore 21,20). Pellicola americana del 2008, commedia romantica, la regia è di Anne Fletcher, nel cast ci sono Katherine Heigl, Malin Akerman, James Marsden, Judy Greer ed Edward Burns.

Stasera in tv, 26 giugno, il film "Matrimonio rosso sangue". Con Delon jr

La trama; Jane deve fare la damigella nel matrimonio della sorella. E' la ventisettesima voltache fa la damigella e un giornalista pensa di fare un articolo su di lei.