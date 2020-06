Stasera in tv, 26 giugno, su Rai1 c'è "Top Dieci" con Carlo Conti. Le squadre e gli ospiti

26 giugno 2020 a

Stasera in tv, 26 giugno, va in onda la terza puntata di "Top Dieci" il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1 (ore 21,25).

La prima squadra sarà formata da Al Bano, Orietta Berti e Maddalena Corvaglia, mentre la seconda da Enrico Brignano, Claudia Gerini e Giancarlo Magalli. Ospite di questo terzo appuntamento Loretta Goggi che, intervistata da Carlo Conti, racconterà quali sono le classifiche della sua vita: un'occasione per scoprire insieme al pubblico cose magari ancora non conosciute. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio. Il compito delle due squadre sarà quello di scoprire tante diverse 'hit parade' legate alla cultura pop d'Italia: dalla musica allo sport, dall'attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni, che arriva sino all'oggi.