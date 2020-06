Chernobyl, anticipazioni sulla quinta e ultima puntata su La7. Ecco cosa accadrà. Il processo e le accuse

Julie Mary Marini 26 giugno 2020 a

Chernobyl la serie. Dopo le emozioni della terza e della quarta puntata andate in onda il 25 giugno su La7, c'è già grande attesa per la quinta puntata della serie, in programma giovedì 2 luglio. Ma cosa accadrà nell'ultimo episodio? Come finisce la serie che ha ricostruito il peggiore incidente nucleare della storia dell'uomo? L'ultimo episodio, Vichnaya Pamyat è il titolo, è quasi interamente dedicato al processo che vide alla sbarra i presunti responsabili dell'incidente. Davanti al giudice Boris Shcherbina e Ulana Khomyuk saranno protagonisti di drammatiche testimonianze sull'incidente.

Valery Legasov, inoltre, deciderà di svelare le informazioni che fino a quel momento erano state soppresse. Sceglierà la verità, anche se ciò segnerà la sua fine come chimico e uomo. Raccontare la verità, infatti, significherà incolpare Anatoly Dyatlov che ovviamente reagirà duramente. Il quel momento Boris Shcherbina accuserà un violento attacco di tosse che causerà addirittura la sospensione del processo.

E sarà fuori dall'aula che ci sarà un confronto molto intenso su quanto accaduto. Il vicepresidente del Consiglio rivelerà di essere gravemente ammalato. Legasov pagherà la scelta di mettere le autorità sovietiche davanti alla verità: la punizione sarà l'oblio e la sua testimonianza non sarà riportata negli atti, rendendola di fatto in parte vana, almeno in quella fase storica.