Roberta Mercurio, ex protagonista di Temptation Island: "Da oggi ho un nuovo seno"

L'annuncio del nuovo seno l'ha dato lei stessa su Instagram. Lei è Roberta Mercurio, ex protagonista di Temptation Island,Aveva partecipato al programma dell’amore con l’allora fidanzato Flavio Zerella tornando tra le sue braccia nonostante l’atteggiamento troppo “amichevole” di Flavio con una tentatrice,.

La storia d’amore tra Flavio e Roberta si è ormai conclusa. Zerella si è consolato intrecciando una relazione con Nunzia Sansone, a sua volta ex protagonista di Temptation Island.. “Ebbene sì, da oggi ho un nuovo seno! Era da diverso tempo che volevo realizzare questo desiderio..perché? Perché ho sempre avuto un seno piccolo, asimmetrico e ormai “svuotato”. Causa dei kg persi in inverno? Non so, la cosa certa è che il mio seno non era più come quello di una volta”, ha scritto su Instagram.