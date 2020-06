Sabrina Salerno, il sexy bikini a 52 anni: così il tempo si è fermato

25 giugno 2020 a

Sabrina Salerno incantevole a 52 anni Eccola sui social in costume, un bikini super sexy arancione stile anni '60 da lasciare i fan senza fiato. Sabrina ha conservato tutta la sua sensualità ed eleganza e con scatti raffinati ha conquistato i follower di Instagram, con lei in contatto attraverso l'account. Un post social che dimostra come il tempo si sia fermato e che ha ricevuto valanghe di like e commenti, questi ultimi tutti di ammirazione.

Negli ultimi periodi, Sabrina Salerno, appare sempre più spesso con scatti sexy e raffinati, soprattutto su Instagram. Foto che fanno, immancabilmente, il giro del web.