Temptation Island 2020: ecco la sesta coppia. Il cast al completo e il via il 2 luglio su Canale 5 per sei puntate

25 giugno 2020 a

a

a

Ormai ci siamo. Temptation Island 2020 va in onda su Canale 5 dal 2 luglio per sei puntate. A seguire partirà la versione totalmente Vip con la conduzione di Alessia Marcuzzi e poi, a metà settembre, sarà la volta del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.

La settima edizione, ancora condotta da Filippo Bisciglia vedrà accanto alle coppie di fidanzati famosi, sulle spiagge della Sardegna, anche persone non note pronte a mettersi in gioco per amore. Ultimi ad essere annunciati sono stati annunciati Sofia (30 anni) e Alessandro.

Sofia e Alessandro sono la sesta coppia ufficiale. Oltre a loro partecipano Valeria (27 anni) e Ciavy (35 anni), Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) e Anna (37 anni) e Andrea (27 anni), oltre alle coppie famose composte da Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amuroso.