Nek torna sul palco, concerti solo voce e chitarra: incassi ai lavoratori del mondo della musica

Nek torna sul palco. Torna a suonare dal vivo. E lo farà questa estate. Le date sono poche, ma lo spettacolo si annuncia da non perdere: sarà solo sul palco, voce e chitarra. L'obiettivo è lanciare un messaggio di ripartenza per il settore della musica che sta pagando l'emergenza economica dovuta dovuta alla pandemia da Coronavirus. I compensi dell’artista di queste date verranno infatti devoluti al fondo per i lavoratori dello spettacolo di Music Innovation Hub, un’impresa sociale che ha lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore musicale in questo momento di crisi globale. "Solo: chitarra e voce" è il nome dell'iniziativa, in cui Nek sarà da solo con il suo pubblico e il suono delle corde del suo strumento, in una dimensione intima ed essenziale.

"Dovevo fare un tour vero e proprio, ma abbiamo dovuto rimandare tutto, non c’era altra via. Mi sono poi arrivate alcune proposte per suonare, naturalmente in condizioni diverse, e mi sono detto: perché no? - ha scritto sui social - Ho voluto coinvolgere Music Innovation Hub, una realtà che sta dando sostegno ai professionisti del mondo della musica attraverso un fondo dedicato, a cui darò anch’io un mio contributo, con i miei compensi di queste date. Non sarà un tour, saranno poche occasioni speciali che mi faranno vivere il palcoscenico in una dimensione intima, semplice, essenziale". Queste le tappe dello spettacolo: 28 luglio Peccioli (Pisa), all'anfiteatro Fonte Mazzola; giovedì 20 agosto a Castiglioncello (Livorno), al Castello Pasquini; venerdì 21 agosto a Forte dei Marmi (Lucca), a Villa Bertelli.