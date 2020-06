Lorenzo Jovanotti ed Enzo Avitabile, oggi esce Simm' tutt'uno

25 giugno 2020 a

Simm' tutt'uno. E' il titolo della canzone di Enzo Avitabile e I Bottari di Portico, Lorenzo Jovanotti, Ackeejuice Rockers e Manu Dibango che esce oggi 25 giugno per Universal Music. Il Jova Beach Party ha generato una comunità di artisti provenienti da diverse parti del mondo, rimasta in contatto anche dopo la fine del tour di Lorenzo Cherubini. Simm' tutt'uno nasce da quel legame profondo, da quella fratellanza musicale della serata a Castel Volturno, quando Avitabile e i Bottari di Portico hanno accompagnato Lorenzo sul palco in pieno sole e poi ancora durante la serata per una versione infuocatissima di Yes i know.

"Premetto che Enzo è un artista che ho sempre seguito e amato moltissimo - dichiara Lorenzo Jovanotti - ma non ci eravamo mai incontrati di persona. E' un viaggiatore della musica, un grande cerimoniere del battito universale. Quando ha accettato l’invito a suonare insieme al Jova Beach sono stato felice e quella di Castel Volturno è stata una serata memorabile. Quando ci siamo salutati ci siamo dati appuntamento a chissà quando ma speriamo a presto. E infatti eccoci qua!"