Elenoire Casalegno, bikini stratosferico su Instagram: "Meglio un po' di sole in pausa pranzo"

Elenoire Casalegno manda in visibilio i suoi followers (e non solo) su Instagram. La showgirl infatti ha infiammato il web sfoggiando un bikini e un fisico sensazionale, considerando pure la non più giovanissima età di 44 anni. Il fisico resta quello dei primi tempi in televisione. La foto sexy è accompagnata da un simpatico commento della bella Elenoire: "Mai stata così bianca. Un po’ di sole in pausa pranzo…sarà meglio!”, ha scritto sul social.

Non si sono fatti attendere i commenti dei fan, soprattutto quelli di apprezzamento sia per il fisico che per l'ironia dimostrata nella circostanza dalla bionda conduttrice.