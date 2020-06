Melissa Satta si rilassa in spiaggia in Sardegna, scatto supersexy dal lettino

25 giugno 2020 a

a

a

Melissa Satta sempre più sexy. Lady Boateng infatti ha postato su Instagram alcuni momenti della sua vacanza in Sardegna. Dopo la giornata di mare in Costa Smeralda, dove Melissa appare in forma e sexy più che mai, la showgirl ha pubblicato pure una storia in cui si diverte con il cagnolino Pancho. Insomma, Melissa Satta anche se la stagione televisiva è terminata continua a far parlare di sè dalla vetrina preferita dai vip, vale a dire i social. Non più tardi di due giorni fa infatti la bella showgirl si era divertita sempre in spiaggia dimostrando tutta la sua abilità nei palleggi.