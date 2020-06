Stasera in tv 25 giugno, su Cielo va di moda il thriller: c'è Nikita alle 21.15, poi La sorella di Ursula

25 giugno 2020 a

Va di moda il thriller su Cielo, canale numero 26 del digitale terrestre. In prima serata a partire dalle 21,15 di giovedì 25 giugno c'è Nikita, il film di Luc Besson del 1990. Una ragazza allo sbando uccide un poliziotto e viene condannata a morte. Dopo una finta esecuzione, le viene offerta la possibilità di diventare una spia assassina per i servizi segreti o morire veramente. Primo film di grande successo che darà luogo a vari remake e circa tre telefilm su Nikita. A seguire, intorno alle 23,30, spazio al thriller piccante de La sorella di Ursula. La trama vede due sorelle che soggiornano in un albergo lussuoso e sono alla ricerca della madre scomparsa, in una zona dove agisce un serial killer di donne.