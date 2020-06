Stasera in tv giovedì 25 giugno 2020, programmi e film: da Chernobyl a Tu sì que vales cosa vedere

25 giugno 2020 a

Un giovedì sera (25 giugno 2020) davanti alla televisione per gli italiani che rimangono a casa. Tra film e programmi tv l'offerta è davvero ampia e proponiamo una guida sintetica della prima serata.

Ecco quindi "Made in Sud" su Rai Due, "Ogni cosa è illuminata" su Rai Tre e "Dritto e rovescio" su Rete 4. Su Rai Uno continuano le repliche della serie tv con Elena Sofia Ricci,

Attesa anche per il film fantastico "L'incredibile Hulk" su Italia Uno e il film horror "Red Lights" su Rai Movie.

Canale per canale le proposte della prima serata di oggi.

Rai Uno 21:25 – Che Dio ci aiuti 5 (Serie tv)

Continuano le repliche della serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista. In questa puntata, mentre Suor Angela cerca di salvare una bambina che sembra essere vittima della sua stessa madre, Maria chiede aiuto a Nico per affrontare suo padre, ma il ragazzo finisce per ritrovarsi al ballo scolastico con Ginevra. Intanto, Azzurra è sempre più convinta di voler vendere il convento.

Rai Due 21:20 – Made in Sud (Programma d'intrattenimento)

Rai Tre 21:20 – Ogni cosa è illuminata (Programma d'approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Red Lights (Film horror)

Rete 4 21:25 – Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:2o – Tu si que vales – editing (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno 21:30 – L'incredibile Hulk (Film fantastico)

La5 21:10 – Crazy, Stupid, Love (Film commedia)

La7 21:15 – Chernobyl (Serie tv)

TV8 21:30 – Destinazione matrimonio (Film commedia)

Sky Cinema Uno 21:15 – Robin Hood – L'origine della leggenda (Film fantastico)

Robin di Loxley è tornato. Questa volta, è stato chiamato a servire il suo re e il paese durante la terza crociata in Terra Santa. Mentre cerca di sconfiggere il fuoco nemico, scoprirà che la sua amata Marian, convintasi della sua morte, si accompagna ad un altro.