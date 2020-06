Stasera in tv 25 giugno, su Canale5 i talenti più disparati si danno ancora battaglia in Tu si que vales

25 giugno 2020 a

Continuano a dare spettacolo le repliche dell'ultima edizione di Tu si que vales, il programma che andrà in onda stasera giovedì 25 giugno su Canale 5 dalle 21,45. Ancora una volta spazio ai talenti più disparati, con le selezioni per la prossima stagione che sono appena cominciate. Tra i giudici dell'ultima edizione che andrà in onda questa sera, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerby. Presente ovviamente anche Sabrina Ferilli, capace con la sua bellezza e simpatia di conquistare il pubblico di tutte le fasce d'età. Appuntamento quindi questa sera su Canale5 dalle 21,45, dopo Striscia la Notizia.