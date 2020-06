Ascolti tv mercoledì 24 giugno: Nero a metà su Rai1 vince la gara. Chi l'ha visto? fa segnare il 9,1%

25 giugno 2020 a

a

a

La gara degli ascolti di mercoledì 24 giugno 2020, la vince Rai1. La fiction in replica "Nero a metà". Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz continua a dettare legge e sfiora i 3.4 milioni di spettatori con uno share al 16.9%. Il finale della seconda stagione di "New Amsterdam" scende al 9%. Chi l'ha visto? su Rai3 fa segnare il 9.1%..

"Nero a metà". ha registrato per la precisione 3.387.000 spettatori. Il secondo programma in classifica è su Rai3: "Chi l'ha visto?" con 1.794.989 spettatori netti per il 9.12% di share. Il finale di "New Amsterdam 2″ su Canale 5 è il terzo programma più visto con 1.789.007 spettatori netti per il 9.01% di share. Italia1 mette in onda "X-Men: Conflitto Finale", terzo capitolo della saga cinematografica sugli X-Men 1.042.000 spettatori netti per il 5.1% di share.

"La Tempesta Perfetta", film del 2000 diretto da Wolfgang Petersen, con George Clooney, Mark Wahlberg e Diane Lane è stato visto da 739.000 spettatori con il 3.8% di share. Su Rai2 "NCIS – Unità Anticrimine" ha realizzato 715.354 spettatori netti per il 3.24% di share. "Atlantide" 588.000 spettatori con uno share del 3.6%.