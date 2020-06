Stasera in tv 25 giugno, tornano i comici di Made in Sud con la conduzione di Stefano De Martino

25 giugno 2020 a

Puntata da non perdere stasera 25 giugno di "Made in Sud". Il programma su Rai2, in onda dalle 21,20 e condotto da Stefano De Martino in collaborazione con la bella e simpatica Fatima Trotta, fa da vetrina ai comici partenopei e del sud Italia. Anche stasera dunque risate e tanti giochi, tra gli ospiti come di consueto Biagio Izzo e Lello Arena, presenze fisse di questa edizione. Da non perdere inoltre il cantante Sal Da Vinci che proporrà un medley con i suoi maggiori successi, infine pure Enzo Avitabile che duetterà con il giovane rapper Speranza. Appuntamento quindi su Rai2 dalle 21,20.