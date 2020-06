Stasera in tv 25 giugno, su Rai1 Elena Sofia Ricci è Suor Angela in Che Dio ci aiuti 5

25 giugno 2020 a

Tornano stasera 25 giugno le avventure di Suor Angela con le repliche della serie tv "Che Dio ci aiuti 5", con protagonista Elena Sofia Ricci. Nella puntata di giovedì 25 giugno, Suor Angela cerca di salvare una bambina che sembra essere vittima della sua stessa madre, Maria chiede aiuto a Nico per affrontare suo padre, ma il ragazzo finisce per ritrovarsi al ballo scolastico con Ginevra. Intanto, Azzurra è sempre più convinta di voler vendere il convento. "Che Dio ci aiuti" è una serie tv che continua ad avere anche in replica un grande successo e tornerà prossimamente con la sesta edizione.