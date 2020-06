Tiziano Ferro: "Ho trasformato il bullismo in arte. La musica è stata la mia salvezza"

25 giugno 2020 a

Il bullismo, l'arte, la musica, la scuola. Sono stati i temi dell'incontro con Tiziano Ferro, ospite di Radio Libera Tutti il programma di InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, all’interno dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il programma andrà in onda sabato 27 giugno ore 17. La trasmissione radiofonica, a cura di Daniela Lami, è la continuazione del lavoro che da anni si svolge all'interno dello spazio adolescenti “Time Out” dell'Ospedale, si rivolge ai piccoli pazienti ma è un lavoro costruito con e per gli adolescenti. I microfoni di InBlu Radio, a causa dell'emergenza Covid, non sono potuti entrare all'interno dell' Ospedale pediatrico ma sono riusciti comunque a catturare voci ed emozioni dei pazienti.

Intervistato da una redazione a distanza composta da 15 ragazzi seguiti dall’Ospedale, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, Tiziano Ferro racconta il difficile periodo dell’adolescenza quando, al liceo, era isolato dai compagni e vittima di bullismo: “Non sentirsi parte di un gruppo è un grande dolore, per me la musica è stata una rete di salvezza. Nel tormento dell'adolescenza non ho trovato la soluzione, ho navigato quel periodo della mia vita da disadattato. Ora, da adulto, ho molta più maturità ed esperienza”.

“Quel che faccio quando, ancora adesso, le persone provano a ferirmi o escludermi dal gruppo dei normali – ha rivelato ancora Tiziano Ferro - è tentare di capire qual è la mia parte in quel processo, cosa posso fare, cosa ho fatto io, perché lascio che questo accada”. Cosa avresti voluto dire al Tiziano adolescente? domanda Margherita: “Vai così, non ti sentire sbagliato, c’è tempo per tutto. Stai tranquillo, viviti il presente per quello che è, non provare a cambiarlo”. E a Danila che chiede un suo pregio e un suo difetto risponde: “Sono molto puntiglioso, guardo i dettagli di tutto, un pregio è l’empatia, la sensibilità”.