Calcio in tv, 90° Gol Flash: su Rai2 le sintesi della Serie A alla fine di ogni partita con Paola Ferrari

Televisione

25 giugno 2020 a

E' ripreso il campionato di serie A e la Rai dà il via a un programma per chi non è abbonato alla pay tv. Su Rai 2 va in onda 90° Gol Flash, attraverso il quale verranno mostrate subito dopo la fine delle partite immagini e gol dei match appena conclusi. A margine delle partite di Serie A che si sono giocate alle 21.45 di ieri, Paola Ferrari ha così presentato questo spazio

Con lei in studio Gianni Cerqueti, Marco Tardelli e Tiziano Pieri in postazione Var. 90° Gol Flash andrà in onda quasi tutti i giorni con un doppio appuntamento su Rai 2: il primo alle 21.20 con Paola Ferrari, per rivedere la sintesi del match delle 19.30; il secondo alle 23.40 circa, con Marco Lollobrigida in studio, per gli highlights delle partite delle 21.45.