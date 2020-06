L'incredibile Hulk, stasera in tv 25 giugno il film di fantascienza su Italia1

Sara Nucoli 25 giugno 2020 a

Il film "L'incredibile Hulk" stasera in tv, 25 giugno. L'appuntamento è su Italia1 alle ore 21,30 con la pellicola americana di fantascienza del 2008. La regia è di Louis Leterrier, nel cast ci sono Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Robert Downey jr., Christina Cabot, Tim Blake Nelson, Peter Mensah e Ty Burrell.

La trama: lo scienziato Bruce Banner è impegnato a trovare una soluzione al suo enorme problema: la contaminazione da raggi gamma che lo porta a trasformarsi occasionalmente nell'incontenibile e rabbioso essere verde dalla smisurata forza.Si è così costretto a vivere in perenne esilio dal suo mondo e dalla donna che ama, Betty Ross (Liv Tyler), anche perché deve nascondersi da chi gli dà la caccia per studiarlo, neutralizzarlo e carpire il segreto della sua forza: il generale Thunderbolt Ross (William Hurt) che ha ingaggiato anche Emil Blonsky (Tim Roth), un soldato del KGB, ben attrezzato e pronto a tutto, persino a farsi iniettare un siero che dovrebbe dargli forza e poteri speciali. Qualcosa va pero' storto e Blonsky si trasforma a sua volta in un mostro mutante, Abominio. Banner si trova cosi' di fronte a un dilemma: decidere se continuare a essere Hulk e combattere Abominio o trovare la propria personale salvezza a scapito di quella della collettività.