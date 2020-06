Alessandro Borghese 4 Ristoranti: stasera in tv 25 giugno l'ultima puntata è in Lunigiana

Sara Nucoli 25 giugno 2020 a

Ultimo appuntamento della sesta stagione, stasera in tv 25 giugno, per "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" (Sky Uno ore 21,15). La decima puntata della sfida tra ristoratori si ferma in una terra di confine, tra Liguria e Toscana: in Lunigiana. Sulle colline di questo territorio sorgono alcuni dei borghi più belli d'Italia con famiglie che portano avanti piatti della tradizione culinaria un po' toscana e un po' ligure.

A contendersi il titolo ci sono: Silvana con il Ristorante La Corte presso il Castello di Pontebosio, Jonathan con la Trattoria Quinta Terra, Luca con l’Agriturismo Montagna Verde, e, infine, Francesca con il Ristorante Agriturismo Ca’ Vidè. L’oggetto di bonus sono gli sgabei, un tipo di pasta lievitata che si può usare come pane o per accompagnare salumi e formaggi.