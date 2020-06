Chernobyl su La7: chi è Boris Shcherbina, il vice primo ministro che fu a capo della commissione d'inchiesta

24 giugno 2020 a

Il disastro di Chernobyl, il 26 aprile 1986, in questi giorni è raccontato nella serie in onda su La7 in prima visione sul digitale. Tanti i personaggi che la serie tv mette in evidenza, tra questi anche Boris Shcherbina, interpretato da Stellan Skarsgård, il vice Primo Ministro che fu a capo della commissione d'inchiesta riguardante il disastro di Chernobyl.

Prima in contrasto con Legasov, poi al suo fianco quando le cose stavano per precipitare. Il vero Shcherbina morì nel 1990, all'età di 70 anni, per problemi di salute quasi sicuramente dovute all'esposizione prolungata alle radiazioni.